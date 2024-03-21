Французский военный контингент, ввод которого на Украину пообещал президент страны Эммануэль Макрон, уже находится в Болгарии. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

На радио «Комсомольская правда» он рассказал, что из Софии ему сообщили об отправке военных НАТО. Они перегружают технику на автомобильные платформы и направляются на Украину. Не исключено, что первые подразделения уже сейчас находятся в Киеве.

«Относиться к этому надо серьезно, потому что столкновение с теми же французами могут квалифицировать как столкновение с армией НАТО. когда мы их начнем бить, они станут кричать, что бьют не французов, а НАТО», – уверен эксперт.

Также он считает, что вскоре к французским войскам присоединяться и ВС других стран Североатлантического альянса. Это может привести к прямому противостоянию России и НАТО. В котором победит Москва, имеющая на вооружении такие современные системы, как «Кинжал», «Сармат», «Авангард» и прочие.