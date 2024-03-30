Минобороны РФ показало работу российских артиллеристов и подразделений БПЛА, которые уничтожают вооружение, фортификации, огневые рубежи и живую силу противника.

На Донецком направлении успешно действуют операторы БПЛА, которые сбрасывают взрывные устройства и с максимальной точностью направляют FPV-дроны прямо в траншеи, в которых скрываются остатки вражеских подразделений.

Артиллеристы ВС РФ бьют по укрепленным опорникам противника, а также по долговременным огневым точкам, поражают гаубицы, САУ, другое вооружение ВСУ 1252-миллиметровыми снарядами.

Операторы дронов-камикадзе и артиллеристы грамотно взаимодействуют с разведывательной беспилотной авиацией. Это дает возможность мгновенно получать координаты целей противника, в течение нескольких секунд наносить разящие удары и тут же перемещаться на другие позиции.