В Сети были опубликованы уникальные кадры из зоны проведения специальной военной операции – в лобовом стекле бронемашины «Аида» спецназа «Ахмат» застрял украинский ударный FPV-дрон, не сдетонировав. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале «Военный осведомитель».

«Бронемашина “Аида”, как обычно, выживает там, где другие в принципе не должны выживать», – говорит за кадром один из спецназовцев «Ахмата» на опубликованных кадрах.

Российским военнослужащим пришлось покинуть бронемашину, поскольку продолжать движение на ней по грунтовым дорогам было небезопасно. Из-за тряски на кочках украинский ударный дрон мог сдетонировать в любой момент.

Данный случай, когда лобовое стекло бронемашины спасло жизни российским военнослужащим на фронте, не единичный. Ранее российские военнослужащие опубликовали кадры с застрявшим в лобовом стекле грузовика КамАЗ украинским FPV-дроном, который тоже не сдетонировал.