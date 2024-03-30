Киев может получить удар с той стороны, с которой его не ждет. Речь идет о Польше и других странах, недовольных предложениями Еврокомиссии сохранить доступ Украины к европейскому рынку еще на год.

«Это наиболее очевидно в соседствующей с Украиной Польше, которая изначально всячески поддерживала ее, но в последнее время проявляет гораздо большую сдержанность в отношении Киева, и, главное, в отношении его членства в ЕС», – сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание Foreign Policy.

Источник пишет, что польские фермеры уже открыто демонстрируют свое недовольство попытками Киева прорваться на европейские рынки. В результате это может закончиться плачевно для Украины, так как она рискует настроить против себя целый ряд групп с огромным политическим влиянием.

Также авторы публикации напоминают, что Польша вполне может заблокировать вступление Украины в ЕС, о котором так грезит президент Зеленский.