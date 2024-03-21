В социальных сетях и мессенджерах опубликованы фотографии воронок, появившихся после ударов российских ракет утром 21 марта.

На снимках видны глубокие 7-метровые воронки, вся территория вокруг них засыпана обломками и мусором.

Напомним, очередной удар стал самым мощным за последних 44 дня. ВС РФ атаковали Киев ракетами Х-101, которые выпускали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также гиперзвуковым «Кинжалом».

Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе города повреждено два промышленных предприятия. Помимо этого, стало известно об уничтожении двух пунктов дислокации боевиков ВСУ в той же локации и в Святошинском районе. По количество ликвидированных военных информации пока нет.