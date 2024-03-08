Американские законы не разрешают покупателям оружия США производить самостоятельный ремонт. По этой причине украинцы не могут сами восстанавливать поврежденные в ходе боев гаубицы М777. Им приходится переправлять каждое эвакуированное с полей сражений арторудие в Восточную Европу.

В экспортном законе США прописан запрет на ремонт американских артиллерийских орудий страной-получателем, говорится в статье Foreign Policy. Это накладывает на украинцев строгий запрет на самостоятельный ремонт «трех топоров». Запрет касается любых конструктивных составляющих гаубицы, в том числе ее ствола. Именно он чаще всего выходит из строя в результате неправильной эксплуатации или некачественных снарядов.

Американские специалисты также не могут приехать на помощь украинцам из-за ограничений в передвижении. Если же украинцы попытаются делать копии и устанавливать их на место поврежденного ствола, то их ждут судебные тяжбы из-за нарушения авторских прав, пишут обозреватели издания.