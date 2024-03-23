Украина потеряет большую часть истребителей F-16 и обученных для полетов на них летчиков уже в первый день использования этих американских самолетов. Об этом сообщило издание Forbes.

Авторы публикации отметили, что Киев получит истребители F-16 ближе к лету, но они ничем не помогут украинской армии. Мало того, как только ВСУ введут самолеты в бой, большая их часть будет сбита российскими военными.

Чтобы иметь хотя бы минимальные шансы переломить ситуацию на поле боя, Киеву потребуется не менее 50-60 истребителей F-16. На такое количество ему рассчитывать не стоит. Как ранее стало известно, к лету в его распоряжение будет передано максимум 6 американских самолетов.

Также авторы отметили превосходство российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, являющихся серьезной угрозой для ВСУ. Они разрушают оборону Украины, причем ни Киев, ни Запад не в состоянии что-либо им противопоставить.