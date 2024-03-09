В распоряжении ВСУ имеются танки, которые по некоторым своим параметрам превосходят немецкие «Леопарды». Однако Киев никак не может найти им применения, сообщили корреспонденты журнала Forbes.

Речь идет о танках M-55C, которые были получены от Словении в 2022 году. Почти два года командование ВСУ назначает и переназначает их, но не может определиться, как лучше всего использовать эти боевые машины.

«Почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков», – цитирует авторов публикации портал Ura.ru.

Отмечается, что танки M-55C по некоторым характеристикам лучше немецких «Леопардов». Во-первых, у них более прочная броня, благодаря которой боевые машины не вспыхивают как факелы после первого же удара. Во-вторых, у них хорошо продумана система управления огнем.