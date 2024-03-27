Аэродинамические характеристики авиабомбы ФАБ-3000 весьма посредственные из-за большого веса, поэтому ее использование будет рискованным для самолетов-носителей, считают эксперты американского издания Forbes.
Авторы публикации пояснили, что для сброса бомб ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции потребуется задействовать дальние бомбардировщики Ту-22, так как под истребителем Су-34 этот громоздкий боеприпас не поместится.
Кроме того, из-за низкой аэродинамики бомб самолету придется входить в зону действия украинской ПВО. Это создаст серьезную опасность поражения бомбардировщика.
«До тех пор пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы. Использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются небольшие планирующие бомбы сами по себе», — пишет Forbes.