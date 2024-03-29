Британия включила в поставку бронетехники для ВСУ танки Challenger 2, но не добавила к ним навесную броню. Причины такой «забывчивости» объясняет в новой статье для Forbes военный эксперт Д. Экс.

Экс пишет, что Киев получил британские танки Challenger 2, которые не укомплектованы навесной броней. Причина, по мнению военного обозревателя, заключает в том, что с навесной броней танки Challenger 2 стали бы еще тяжелее. А в условиях украинской распутицы они и так едва способны маневрировать на полях сражений.

Британские боевые машины обладает плохой проходимостью на мягкой почке. При утяжелении танка навесной броней он бы застревал на украинском черноземе, что вынуждало бы украинских военных тратить время и силы на буксировку с привлечением другой техники, пишет Экс.

Ранее американские репортеры The National Interest писали, что российская спецоперация доказала чрезмерную переоценку всех натовских танков, которые получили ВСУ. У британских Challenger 2, немецких Leopard 2 и американских Abrams, поставленных на Украину, в ходе боевых действий были выявлены многочисленные недостатки, говорилось в публикации.