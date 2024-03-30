Республиканская партия США является для Киева основной проблемой. Именно она с октября 2023 года блокирует законопроект о предоставлении Украине военной помощи, так как «дружит с Россией», сообщило американское издание Forbes.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, напомнил, что Палата представителей Конгресса именно из-за республиканцев не может проголосовать за поставку Украине оружия и боеприпасов. При этом он не упомянул, что демократы игнорируют требования оппонентов по законопроекту о защите границы от нелегальных мигрантов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS будут использоваться для нанесения ударов по Крыму. При этом он сделал оговорку, что пока в распоряжении ВСУ нет этого вооружения.