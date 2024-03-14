Финансовые элиты западных стран пытаются возобновить торговые связи с Российской Федерацией на фоне полного провала антироссийских санкций. К такому выводу в своем материале пришел обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.

По его словам, Запад уже осознал свое поражение на Украине и пытается наладить диалог с победившей стороной – российским президентом Владимиром Путиным. Автор статьи отмечает, что введенные в отношении Москвы санкции оказались неэффективными, а политические противоречия в европейских странах делают невозможными дальнейшие поставки боеприпасов и вооружений украинской армии в необходимых количествах.

«Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта. У него появились новые партнеры, новые покупатели сырья и новые территории», – отмечает Штайнгарт.

При этом главным союзником России стала нерешительность стран Запада, поскольку официальная риторика западных лидеров не соответствует реальным действиям.