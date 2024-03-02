Запад всеми силами помогает Украине, но она не в состоянии одержать победу над Россией даже в таких условиях, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он пояснил, что Запад не только на протяжении двух лет регулярно отправляет Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь, фактически содержит украинских беженцев. Помимо этого, он продолжает вводить все новые санкции в отношении России, ее предприятий и физических лиц. Несмотря на все это, решить конфликт в свою пользу Киев просто не в состоянии и на Западе это хорошо осознают.

Фицо отметил, что заявления об отправке на Украину солдат НАТО весьма опасны, так как данный шаг может привести к началу Третьей мировой войны. Киеву требуются системы противовоздушной обороны, однако вместе с ними нужно отправлять еще и специалистов, которые будут эксплуатировать и обслуживать ЗРК. Что также чревато негативными последствиями.