Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал в социальных сетях видеообращение к согражданам, в котором заявил о намерении требовать от Национального совета республики (парламент Словакии – ред.) принять решение о недопустимости отправки военнослужащих стран Запада на территорию Украины.

Фицо отметил, что ряд европейских политиков высказывается о необходимости участия военных НАТО и ЕС в боевых действиях на Украине против Российской Федерации.

«Поэтому я считал бы правильным, чтобы Национальный совет как можно скорее принял решение, что не согласен с такой военной авантюрой», – заявил премьер Словакии, подчеркнув, что отправка НАТОвских войск на Украину может привести к высокому уровню эскалации конфликта, вызвав реальную угрозу начала Третьей мировой.

Фицо также отметил, что правительство Словакии из-за реализации суверенной внешней политики подверглось нападкам в Евросоюзе. Угрозы, поступающие словацкому правительству, связаны с отстранением от возможностью получения финансирования из фондов объединения.