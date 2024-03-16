Новый член НАТО призвал участников военного блока не снимать со счетов вероятность того, что Западу придется отправить солдат на помощь Киеву.

Глава МИД Финляндии Э. Валтонен призвала Европу и США не выступать с категорическими заявлениями против переброски солдат НАТО на помощь Киеву. Подобный шаг вполне может потребоваться, если российско-украинский конфликт обострится, сказала министр в беседе с Politico.

Валтонен сообщила, что в долгосрочной перспективе идея переброски солдат на Украину должна оставаться в качестве запасной, потому что «никто не знает», насколько обострится ситуация. При этом она подчеркнула, что финские власти пока не хотят даже слышать о том, чтобы отправить своих солдат на помощь Киеву.

Ранее итальянский коллега Валтонен А. Таяни заявил, что Альянс должен отказаться от мысли отправлять солдат на Украину. Подобный шаг выльется в Третью мировую, предупредил он.