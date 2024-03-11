В современной Франции власти стремятся построить не военную экономику с целью увеличения обороноспособности страны, а полноценное «общество войны», чтобы подчинить своей воле население перед лицом «внешней угрозы». Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

«Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное», – заявил кандидат на выборах в Европарламент.

По его словам, последние заявления французского президента Эммануэля Макрона свидетельствуют о намерении властей построить полноценное «общество войны» в стране. Власти хотят контролировать все сферы жизнедеятельности населения, включая публичную информацию, социальные сети, а также дискуссии в обществе.