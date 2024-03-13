Президент Франции Эммануэль Макрон снова отменил анонсированную поездку в Киев из соображений безопасности, чем рассмешил всю Россию, заявил оппозиционный политик Флориан Филиппо.

Он отметил, что Макрон грозит России ввести на Украину войска, разбрасывается другими угрозами, чтобы «показать мускулы», но когда дело доходит до визита в Киев, он вспоминает о безопасности и отменяет поездки. Это наносит серьезный удар по авторитету президента Франции.

«Его авторитету крах! Вся Россия над ним смеется! Ни один политический лидер никогда так не выказывал свой страх!», – написал Филиппо о Макроне.

Напомним, французский лидер уже во второй раз отменяет визиты в Киев. При этом в отличие от других мировых лидеров, которые едут на Украину без предупреждения, он заранее анонсирует свои потенциальные поездки, однако обещание не выполняет.