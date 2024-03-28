Российский певец Филипп Киркоров стал участником благотворительного музыкального марафона, организованного «Русским Радио». Эта благотворительная акция была проведена для поддержки семей жертв теракта в «Крокусе» и чтобы напомнить всем россиянам, как важно быть сильным и сплоченным и гуманным обществом. Филиппу Киркорову была предоставлена возможность открыть марафон. Артист исполнил песню «Если ты уйдешь», являющуюся саундтреком фильма «Нюрнберг».

«Я как артист могу петь: о любви, о добре, о вере в будущее. Думаю, песня «Если ты уйдешь», как никакая другая, заслуживает того, чтобы прозвучать здесь», – подчеркнул Киркоров.

Артист также заявил, что события в «Крокусе» являются огромной трагедией для всей нашей страны. Отметил, что нужно помнить о ней всегда, но при этом стоит продолжать жить. И по итогу он окончил свою речь словами из песни «Скупимся на любовь», исполняемой Аллой Пугачевой: «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых».