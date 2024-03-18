Известный российский певец Филипп Киркоров стал участником нового выпуска шоу «Сокровища императора». Многие были удивлены, что «король российской эстрады» решил принять участие в реалити-шоу на выживание.

Артист признался, что в свои 56 лет начал «новый виток жизни». Сейчас он ощущает себя на двадцать лет моложе, поэтому он и решил испытать себя в таком формате шоу, где стоит проявить силу, ловкость и выносливость.

Кроме того, артист решил похвастаться своим «новым телом», которое ему подарил пластический хирург Тимур Хайдаров. Однако Киркоров утверждает, что такое идеальной формы ему удалось достичь не только благодаря операции, но и занятиям спортом и правильному питанию. Помимо кубиков пресса, Филипп продемонстрировал огромную татуировку на всю его спину. Нательный рисунок изображает самого Киркорова с крыльями в форме сердца.

Филипп Бедросович на шоу «Сокровища императора» заявил, что своим участием решил совершить перезагрузку в своей жизни, чтобы все перемены стали кардинальными.