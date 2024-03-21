Западные средства массовой информации называют полковника ВСУ Романа Червинского главным организатором диверсии на газопроводах «Северные потоки», чтобы отвести взгляд от настоящих координаторов взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление участницы союза работников СМИ, созданного для расследования диверсии, журналистки Морган Ферт-Малки.

Издание Washington Post опубликовало материал о диверсии на «Северных потоках», в котором назвало 48-летнего украинского полковника Червинского главным координатором атаки на газопроводы. По их данным, полковник ВСУ докладывал о подготовке и реализации диверсии лично тогдашнему украинскому главкому Валерию Залужному.

По словам журналистки Ферт-Малки, всего за несколько недель до подрыва «Северных потоков» Роман Червинский организовал провальную спецоперацию в попытке угнать российский военный самолет. В результате по аэродрому «Канатово», расположенному в Кировоградской области, куда должен был прибыть российский борт, был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Российской Федерации. Тогда погиб один украинский военнослужащий, а еще 17 получили ранения. Через несколько месяцев Червинского задержали по обвинению в государственной измене из-за провальной спецоперации.