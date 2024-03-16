В зоне специальной военной операции ВС РФ получили в качестве трофеев несколько беспилотников ВСУ. Фото БПЛА опубликовал в Сети сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Военный эксперт Денис Федутинов рассказал о каждом из дронов подробнее.

Он отметил, что разведывательные БПЛА, которые Киев получает от Запада, часто напоминают российские «Орлан-10». Но сейчас разнообразие моделей сильно расширилось.

По обломкам одного из дронов эксперт в области БПЛА рассказал, что он скорее всего оснащен двигателем, расположенным в носовой части и вращающим винт. Сам беспилотник мог использоваться для разведки в дневное и ночное время суток, а также для радиоэлектронной разведки.

Также он отметил, что на фото есть и совершенно не изученные дроны западных производителей, которые могут стать ценными трофеями для российских инженеров.