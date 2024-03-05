Немецкие власти боятся поставлять Украине высокоточные ракеты дальнего действия Taurus, так как опасаются жесткого ответа Российской Федерации в случае их применения украинскими силами. Такую информацию сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации автора статьи, Берлин опасается, что ВСУ нанесет удар ракетами Taurus по исконным российским территориям. В Германии понимают, что российские ракеты, выпущенные из Калининграда достигнут столицы ФРГ намного быстрее, чем Taurus «долетят до Москвы».

Сообщается, что бундестаг планирует держать под своим контролем Taurus, чтобы ВСУ не смогли использовать их так, как им заблагоразумится.

Ранее в распоряжение масс-медиа попали записи переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаки Крымского моста. Представители Министерство обороны Германии официально признали факт утечки конфиденциальной информации. Немецкий канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что Берлин начал расследование по поводу утечки секретных данных.