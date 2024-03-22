Политолог А. Клинцевич предположил, какие цели выберут для следующей масштабной атаки российские военные.

Утром 22 марта российские силы нанесли массированный удар по военным аэродромам, цехам и ремонтным базам бронетехники ВСУ, пунктам командного управления. Ракетным ударом разрушена ДнепроГЭС. Эти атаки в Минобороны РФ назвали ударами возмездия, которые настигли боевиков киевского режима за атаки на мирные россиян и попытки прорваться на территории РФ.

Политолог А. Клинцевич в авторском тг-канале прокомментировал масштабную атаку ВС РФ. Он высказал предположение, что следующей целью ударов ВКС России станут газохранилища. Если прогноз окажется верным, то Европе и Киеву будет не до веселья, написал эксперт. О том, что новыми целями российских ударов могут стать хранилища с газом, Киев ранее предупреждали британские разведчики.