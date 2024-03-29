Евродепутат от Нидерландов Марсель де Грааф прямо обвинил Украину в финансировании и организации теракта в Крокус Сити Холле, а также раскритиковал позицию Европы по отношению к конфликту.

В своем аккаунте в социальной сети он написал, что в организованном и оплаченном Киевом теракте погибло более 130 человек.

«Потому что мы должны продолжать их [русских] ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется лишиться жизни на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты», — высказал свое мнение де Грааф.

Напомним, Соединенные Штаты заявляют, что теракт в «Крокусе» был организован ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Однако эксперты уверены, что подобные обвинения – лишь попытка отвлечь обоснованные подозрения РФ от Украины.