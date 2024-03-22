Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что эвакуированные из Белгородской области 800 учеников приступят к обучению в петербургских школах уже с новой четверти. Такую информацию чиновник сообщил в своем официальном Телеграм-канале.

«Всего Петербург примет группу из 800 человек — детей в сопровождении педагогов», – написал Беглов, уточнив, что уже были подготовлены места проживания и классы в школах для белгородских детей.

В свою очередь, губернатор Ульяновской области Алексей Русских также сообщил в своем Телеграм-канале, что регион примет 150 учащихся из Белгородской области.

«Примем и разместим не менее 150 детей из Белгородской области. Поручил готовить наши санатории «Итиль» и «Радон» для размещения ребят», – написал Русских.

Губернатор региона также отметил, что учеба для детей будет организована в местных школах. Кроме того, для них подготовят культурную программу.

Белгородскую область ВСУ регулярно атакуют при помощи дронов и артиллерии. Из-за сложной обстановки в регионе местные власти приняли решение эвакуировать детей.