Киевский режим может пойти на переговоры с Россией из-за провалов на фронте. Такое мнение высказал обозреватель Коннор Эколс.

В издании Responsible Statecraft журналист напомнил, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял о возможном приглашении России на саммит по формуле мира. Ранее Киев категорически отказывался от подобных шагов.

«Сдвиг в позиции Украины — это знак того, насколько отчаянной становится ситуация для ее Вооруженных сил, которые недавно спешно бежали из Авдеевки», – цитирует Эколса РИА Новости.

Причиной перехода Киева к дипломатическому урегулированию конфликта может стать не только провал ВСУ на фронте. Кроме того, Запад продолжает тянуть время с поставками военной помощи, чем подталкивает Украину к переговорам с Москвой.