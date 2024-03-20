Гусеничный транспортный робот Themis UGV, полученный украинскими военными от Эстонии, уничтожен в зоне проведения специальной военной операции российским дроном-камикадзе.

Канал PanzerWaffle, прокомментировавший опубликованные в Сети кадры, заявил, что на Украине началось вооруженное столкновение между роботами.

Роботизированную платформу, которая предназначена для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на позиции, создала компания Milrem Robotics. Полуторатонная машина названа лучшей в своем классе, так как может действовать автономно, ориентируясь на заранее вбитые в память координаты, а также управляться дистанционно по защищенному радиоканалу.

Кроме того, это маневренная и бесшумная машина на электрической тяге, рассчитанная на транспортировку грузов весом до 1200 килограммов. Вполне вероятно, что именно из-за таких возможностей эстонской платформы Центр стратегического и технического анализа намерен заплатить 2 миллиона рублей за ее образец, подходящий для исследований.