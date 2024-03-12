Турецкий президент Т. Эрдоган напомнил, что реализовать мирные планы на Украине не удастся, если не учитывать мнение Москвы или исключить ее из диалога.

Во время выступления перед иностранными послами Эрдоган напомнил, что Турция приложила «значительные усилия» на пути к миру в конфликте между Россией и Украиной. Он заявил о поддержке независимости и целостности территорий Украины, однако обсуждать мирные договоренности без Москвы невозможно. Любые попытки не включить в диалог Россию «не принесут результата», цитирует турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган также затронул тему зерновой сделки, напомнив, что Турция делает всё для безопасного прохода судов по Черному морю, гарантируя безопасную торговлю зерном. Он сообщил о намерениях и дальше работать над достижением мира между Киевом и Москвой, а также призвал избегать любых действий, которые способны обострить ситуацию в зоне боевых действий.