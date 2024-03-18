Голливудская актриса Энн Хэтэуэй очень эмоционально отреагировала на прием фанатов на премьере романтической комедии «Идея тебя», состоявшуюся в Остине, Техасе. В этой картине актриса исполнила главную роль. Партнером Хэтэуэй на съемочной площадке стал британский актер Николас Голицын.

По сюжету, 40-летняя мать-одиночка влюбилась в 24-летнего музыканта. Между ними, несмотря на большую разницу в возрасте, возникли романтические отношения. По окончанию премьерного показа, поклонники засыпали Энн массой вопросов не только по поводу этого фильма, но и ее карьеры в целом.

По словам актрисы, обычно романтические фильмы показывают истории любви между молодыми людьми. А история ее героини является нетипичной.

«В этом фильме мне показалось, что я просто расцвела», – отметила Энн Хэтэуэй.

Когда поклонники начали аплодировать актрисе, то она не выдержала наплыва эмоций и расплакалась. Многие фанаты заявили, что очень любят Энн, на что артистка ответила им тем же.