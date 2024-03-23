Экс-первый вице-президент Crocus Group, певец и сын владельца компании Эмин Агаларов написал пост на своей страничке в социальной сети Instagram (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская), в котором выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в “Крокус Сити Холле”. … Нет слов, чтобы передать всю скорбь», – написал Агаларов на своей страничке в соцсети.

По его словам, произошедший теракт является ужасной трагедией для всех. Агаларов уточнил, что события в «Крокус Сити Холле» также коснулись его лично и семьи в целом.

Напомним, что 22 марта в помещение «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные автоматическим оружием террористы и открыли огонь по сотрудникам и посетителям концертного зала. Также террористы устроили пожар в здании. По предварительным данным, общее число погибших превышает 40 человек, а пострадавших уже более 100.