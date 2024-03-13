Киев 12 марта отправил подразделения элитного спецназа на прорыв государственной границы России в Курской и Белгородской областях, но боевикам не помогли даже танки и тяжелое артиллерийское вооружение. Их отбросили российские военные, причем ВСУ понесли крупные потери.

Артиллерия обстреливала гражданские объекты, после этого боевики должны были войти в населенные пункты и установить украинский флаг над зданиями администрации. Кроме того, целью было уничтожение как можно большего количества объектов гражданской инфраструктуры. Но элитный спецназа провалил задание. Не без помощи российских военных, давших врагу достойный отпор.

В результате провальной атаки только у населенного пункта Одноборовка было ликвидировано до 60 боевиков ВСУ. Под Сидорошино сожжено три танка, при этом экипажи покинуть их не успели. Еще три таких машины и БТР российские военные уничтожили под Нехотеевкой.

Противника встретили мощные авиабомбы и интенсивный огонь артиллерии, поэтому прорыв оказался неудачным.