Украинские войска ждут серьезные проблемы в зоне боевых действий и катастрофическое поражение из-за действий президента Владимира Зеленского и командования ВСУ. Об этом в закрытом телеграм-канале ParaBelum пишут военнослужащие элитного спецназа СБУ, армии и полиции Украины, передает РИА Новости.

«Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до “победы”. Ни одного украинца среди них нет. Я и еще несколько ребят в этой группе пытаются сказать немногим… мы стоим на краю пропасти. Нужно принять решение», – написал один из военных.

Доступ к секретному ресурсу получили российские специалисты. Это позволило выяснить отношение элитных войск Украины к командованию и политическому руководству страны. Так, бойцы пишут, что всех адекватных военачальников уволили, остались те, кто обделен умом и способностям к логическому мышлению.

Теперь военные вынуждены выбирать – сопротивляться преступным приказам бестолкового командования и послушно стать «мясом Сырского». Но в любом случае ВСУ ждет катастрофа.