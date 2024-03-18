Военнослужащие стран-членов Североатлантического альянса находятся на территории Украины. Большая часть натовских солдат выполняют функции контроля за предоставленными украинской армии западными системами вооружений, а некоторые выполняют разведывательные и учебные функции. Об этом в своем материала сообщает испанское издание El Pais.

Автор материала отмечает, что натовские военные не принимают участия в боевых действиях на территории Украины, а выполняют вспомогательные функции. При этом журналист издания отметил, что в течение последних двух лет общался с большим количеством военных, как украинских, так и европейских. Они подтверждают, что у стран НАТО есть собственные информаторы на территории Украины, предоставляющие актуальные данные с поля боя, а также выполняющие функции контроля за использованием западного оружия.

Некоторые экс-военнослужащие из стран Запада якобы на добровольной основе вступили в ряды ВС Украины, чтобы принимать участие в боевых действиях. Однако в действительности они собирают информацию об эффективности западного оружия, возникающих с ним проблем, а также фиксируют коррупционные случаи в рядах украинской армии.