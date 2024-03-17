История сотрудничества компании Porsche с советским автопромом началась в далеком 1932 году, когда группа специалистов из СССР прибыла в Германию для обсуждения условий сотрудничества с Фердинандом Порше. Немецкому инженеру даже предлагали должность ведущего специалиста в сфере автомобилестроения в Советском Союзе, однако история пошла по другому пути развития и Порше стал разрабатывать военную технику для вермахта. Об этом в своем материале пишет журнал «За рулем».

Сотрудничество советских и немецких автомобильных инженеров продолжилось уже в 1970-х годах по инициативе Всесоюзного объединения «Автоэкспорт» и министерства автомобильной промышленности СССР. Специалисты подразделения Porsche Engineering получили заказ на модернизацию советской модели Москвич-412 в экспортном варианте. Немецкие инженеры предложили комплектовать автомобиль черной фальшрадиаторной решеткой, широкими колесными дисками и новыми молдингами. В интерьере автомобиль получил передние сиденья и задний диван в комбинированной обивке из кожзама и ткани.

К услугам немецких специалистов из компании Porsche прибегали также советские автомобилестроители из города Тольятти. По заказу советского завода АвтоВАЗ немецкие инженеры разработали обновленный экспортный вариант модели ВАЗ-2103. Однако в серию данная модель не пошла. Позже специалисты компании Porsche Engineering помогали инженерам АвтоВАЗа в работе над многими узлами и агрегатами, а также принимали участие в настройке шасси первой переднеприводной модели завода – ВАЗ-2108 (Lada Samara).