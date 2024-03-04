Киевское командование чуть ли не каждый день докладывает о сбитых русских самолетах. Якобы только за февраль русские потеряли 13 Су-34, не считая разной «мелочи», говорится в сводках Генштаба ВСУ. Вот только редкие кадры, якобы доказывающие успехи украинской ПВО, при внимательном рассмотрении оказываются фейками.

Причины, по которым Киев выдумывает сбитые русские самолеты, вполне понятны. Российские эксперты проанализировали работу вражеских ПВО и заметили, что при появлении русских самолетов или в момент их ухода из зоны видимости, украинские ракетчики открывают «беспорядочный огонь». За последнюю неделю число подобных случаев увеличилось, говорят эксперты тг-канал «Повернутые на войне.

«Панические» обстрелы враг ведет из советских ЗРК С-300 или американских Пэтриот. Однако одна американская зенитная ракета стоит порядка 2-3 млн долларов. Штатовские «помощники» требуют строгой отчетности. Киев не может доложить, что выпущенные ракеты ничего не сбили, поэтому занимается приписками.