В ходе незапланированного визита помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев могли пройти консультации касательно перестановок в командовании Вооруженных сил Украины из-за возможного тяжелого ранения действующего главкома Сырского. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

По данным источника, в скором времени на Украине могут назначить нового главкома ВСУ вместо Александра Сырского, получившего тяжелое ранение на фронте. Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана в эфире программы «Соловьев Live» также предположил, что Сырский был тяжело ранен во время одной из поездок на фронт.

Около недели назад в российских военных пабликах появилась информация о мощном ракетном ударе по украинскому командному пункту, расположенному в окрестностях Красногоровки на Донецком направлении. Тогда гибель высокопоставленных офицеров ВСУ признали даже украинские каналы. Вероятнее всего Сырский мог находится в командном пункте во время российского ракетного удара.