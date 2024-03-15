Автомобиль отечественного производства Lada Granta стал самой востребованной моделью на вторичном рынке в России в феврале 2024 года. Об этом после анализа статистики продаж в беседе с корреспондентом «Известий» рассказали эксперты «Авто.ру Бизнес».

В феврале текущего года в России было продано 9,7 тысяч подержанных автомобилей Lada Granta. Средняя скорость продажи отечественной модели составила всего 31 день, а средняя стоимость сделки – 650 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге самых востребованных подержанных автомобилей на российском рынке оказалась модель Hyundai Solaris. Средняя стоимость сделки по данной модели составила 1,2 миллиона рублей. При этом за февраль было закрыто 8 тысяч объявлений о продаже.

На третьем месте оказалась модель Kia Rio с показателями в 7,7 тысяч закрытых сделок со средней стоимостью около 1,26 миллионов рублей. На четвертом и пятом месте расположились модели Lada Vesta и VW Polo. Отечественной модели за месяц было продано 6,1 тысяч штук, а сделок с участием модели немецкого бренда VW было закрыто в количестве 5,6 тысяч. Средняя стоимость подержанной Lada Vesta составила 1,05 миллиона рублей, а VW Polo – 1,22 миллиона.