Известные американские танки Abrams изначально украинское командование берегло, однако теперь было вынуждено отправить их на передовую. В ходе боевых действий выяснилось, что американские боевые машины российские бойцы уничтожают с такой же легкостью, как и немецкие Leopard. За последние четыре дня ВСУ утратили три единицы танков Abrams из 31-го поставленного американцами.

Эксперты назвали причину уязвимости Abrams. На фото и видео с горящими американскими танками можно рассмотреть, что у них отсутствует антидроновая защита. Практически все свои боевые машины ВСУ оснащают специальными решетками, чтобы дрон-камикадзе не смог добраться к обшивке танка и пробить насквозь его броню.

По словам военного журналиста Александра Зимовского, с момента прибытия Abrams на Украину бойцы ВСУ пытались приварить защитные решетки к башням и корпусам, но у них ничего не вышло. Причина проста – несовместимость технологии соединения металлов. Простым языком – обычные железные решетки невозможно прикрепить при помощи сварки к броне американских танков.