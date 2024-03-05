Единственным решением для завершения боевых действий на территории Украины являются переговоры о долгосрочном мире, поскольку в зоне конфликта ни одна из сторон не может получит существенного преимущества. Об этом пишут американские эксперты по международным отношениям Сэмюэль Чарап и Джереми Шапиро в своей авторской статье для журнала Foreign Affairs.

По мнению экспертов, в настоящий момент еще рано начинать реальные переговоры о заключении долгосрочного мира, однако уже сейчас необходимо готовится к их началу. Невозможно узнать о намерениях противника без диалога, поэтому каналы связи между Россией и Украиной должны работать.

Эксперты советуют Киеву разъяснить собственному населению указ президента Украины о запрете ведения мирных переговоров. Необходимо уточнить, что запрет распространяется исключительно на диалог с президентом России Владимиром Путиным, а не на всех представителей российской стороны.