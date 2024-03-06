Большое количество минных полей на Запорожском направлении осложняет быстрое продвижение вперед российских сил. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявил военный эксперт и политолог Алексей Живов.

По его словам, окрестностях населенных пунктов Пятихатки, Вербовое и Работино в настоящий момент идут ожесточенные бои, однако продвижение вперед российских сил на данном направлении осложнено из-за большого количества мин.

«Продвижение там с обеих сторон затруднено огромным количеством минных полей, которые поставили и мы, и противник», – заявил эксперт.

Живов отметил, что освобождение населенного пункта Угледар позволит создать хороший плацдарм для будущего продвижения российских сил к Запорожью еще с одного направления. Поэтому Южно-Донецкое направление является приоритетным для российских сил, особенно после успеха с освобождением Авдеевки и дальнейшего продвижения на данном участке фронта.