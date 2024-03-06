Военный эксперт Алексей Васильев отреагировал на заявление официального представителя американского Госдепартамента о «сюрпризах», которые Киев якобы готовит для России. Он отметил, что не существует ничего, что могло бы помочь ВСУ избежать поражения в конфликте.

По мнению аналитика, речь может идти об истребителях F-16 американского, Gripen шведского или Mirage французского производства. Но эти самолеты ничего не смогут сделать. Чтобы рассчитывать не победу, Киеву понадобятся как минимум F-35, причем не 10 и не 20, а несколько сотен. В комплекте с несколькими сотнями танков. Которые, разумеется, Украине никто не даст.

«Удивят, если смогут раньше нас массово начать применение самонаводящихся БПЛА. Это гораздо более эффективно, чем обычные дроны», — цитирует Васильева ИА Регнум.

Эксперт заметил, что поставки самых современных танков и самолетов в планы Запада не входит. Это будет означать его прямое участие в конфликте. Кроме того, у Киева нет большого количества специалистов, способных обслуживать и использовать эту технику.