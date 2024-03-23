Спустя всего несколько часов после начала стрельбы в «Крокус Сити Холле» советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к происходящему в Подмосковье. По мнению политолога Антона Варфоломеева, таким образом киевский режим перестраховался.

На Украине опасались, что именно ее власти будут первыми обвиняемыми в теракте. Именно поэтому они поспешили откреститься от организации нападения на «Крокус Сити Холл».

«Думаю, что здесь просто офис президента Украины перестраховывается, чтобы не обвинили украинскую власть в санкционировании такого бесчеловечного действия», – высказал свое мнение советник президента Российской Академии наук.

Варфоломеев также отметил, что Киев боится и Запада, так как в последнее время из-за неспособности добиться успехов на поле боя, все чаще наносит удары по территории России. США и их союзники не одобряют подобных действий и регулярно призывают Украину прекратить атаки.