Одной из следующих приоритетных целей ВС РФ является Харьков, который сперва будет заблокирован, а затем и освобожден, рассказал порталу News.ru военный эксперт Михаил Тимошенко.

Он также раскрыл сценарий продвижения ВС РФ к городу. Сперва нужно продолжать наступать со стороны Авдеевки, Артемовска и Северска, чтобы выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

Также нужно взять под контроль Купянск. Над этим ВС РФ уже напряженно работают. После этого останется лишь выйти к Харькову и взять под контроль все подходы к городу. Штурмом его взять точно не получится, однако окружение позволит достичь желаемого результата.

Напомним, ряд западных экспертов считают, что Харьков, Николаев и Одесса перейдут под контроль России, если президент Украины Зеленский не пойдет на переговоры.