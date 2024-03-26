Если французский президент Эммануэль Макрон все же примет решение о переброске войск на Украину, то места их временной дислокации станут приоритетными целями для Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил военный аналитик Прохор Тебин.

По словам эксперта, еще в начале специальной военной операции, в марте 2022 года, российская армия нанесла ракетный удар по территории Яворовского полигона, расположенного во Львовской области недалеко от границы с Польшей. В результате удара было ликвидировано большое количество иностранных наемников, которые в тот момент дислоцировались там.

Однако Тебин предостерегает от недооценки противника. По его словам, в французской армии есть боеспособные подразделения, принимавшие участие в нескольких локальных конфликтах. Поэтому необходимо серьезно относится к возможной переброске французских сил на территорию Украины.