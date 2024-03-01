Франция и Великобритания специально «слили» аудиозапись разговора высокопоставленных военных бундесвера, чтобы отомстить канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Лондон и Париж недовольны его позицией по поставкам в Киев оружия, в частности, крылатых ракет Taurus, уверен немецкий политолог Александр Рар.
Он отметил, что никаких сомнений в подлинности аудиозаписи нет. В ней обсуждается самый актуальный в данный момент вопрос – как помочь Украине «справиться с Россией», но сделать это без последствий для себя.
Представители ВВС Германии осуждают не только возможные удары по Крыму, но и те риски, с которыми придется столкнуться Западу, если он пойдет на эскалацию противостояния.
Рар отметил, что в беседе участвовали только четыре человека, поэтому просочиться в открытый доступ запись могла либо из-за отличной работы российских спецслужб, либо из-за мести Великобритании и Франции Шольцу.
«Это “слив” англичан и французов как месть Олафу Шольцу за то, что он в последние дни четко говорит о том, что Германия не будет вмешиваться или напрямую идти на конфликт с Россией, не будет посылать своих инспекторов или своих инструкторов на Украину для наводки Taurus или других немецких ракет, которые могут попасть на российскую территорию», – пояснил политолог.