Характер боевых действий в зоне специальной военной операции существенно не изменится в случае передачи Вооруженным силам Украины немецких крылатых ракет Taurus. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил доктор военных наук Константин Сивков.

«Немецкая Ракета Taurus по своим характеристикам мало чем отличается от британской ракеты Storm Shadow, которые уже давно находятся на фронте», – заявил эксперт.

По его словам, передача немецких ракет украинской армии добавит проблем Вооруженным силам Российской Федерации на поле боя, однако существенно повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции не сможет. Средства противовоздушной обороны ВС РФ уже научились успешно перехватывать британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP, поэтому рецепт борьбы с Taurus уже известен.