Военнослужащие российской армии ежедневно уничтожают военную технику противника в зоне проведения специальной военной операции. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Телеграм-канале Colonelcassad опубликовал кадры уничтожения грузовика ВСУ сбросом боеприпаса с российского дрона.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как оператор российского дрона обнаружил украинский грузовой автомобиль ГАЗ-66, стоящий возле лесопосадки на фронте. Грузовик ВСУ был уничтожен точным сбросом боеприпаса с российского беспилотного летательного аппарата. При этом боеприпас угодил в кабину грузовика, сделав его дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Эксперт сообщает, что кадры с уничтожением украинского грузовика были сняты на Запорожском участке фронта. Цель противника была ликвидирована российскими военнослужащими из 69-й бригады прикрытия группировки «Восток» ВС Российской Федерации.