Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал сообщение об использовании в зоне проведения СВО российской «чудо-бомбы» УМПБ Д-30СН. Он пояснил, что это аналог американского боеприпаса GBU-39/B SDB, имеющегося в распоряжении ВСУ.

Рожин отметил, что новая российская разработка может использоваться как авиабомба или снаряд для реактивных систем залпового огня «Торнадо». Также имеется возможность снабдить ее двигателем и запускать из тех же РСЗО, но уже в качестве ракеты. В дальнейшем планируется разработать двигатель и для пуска с бомбардировщиков и истребителей. Именно поэтому боезаряд называется универсальным и межвидовым.

Ранее предполагалось, что это аналог Powered JDAM, однако по концепции российская бомба больше похожа на GBU-39/B SDB. В Соединенных Штатах он используется для пуска с многоцелевых истребителей, украинские же ВС применяют ее с реактивным двигателем в РСЗО HIMARS.

В любом случае появление таких бомб в распоряжении российских войск влечет за собой новые серьезные неприятности для ВСУ.