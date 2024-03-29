Заказчики и организаторы теракта в Крокус Сити Холле в скором времени будут выявлены, уверен представитель президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. В интервью РИА Новости он также отметил, что противник уже понял, что нападение не достигло желаемого эффекта.

«Основные два вывода, которые уже можно сделать: первое – наш народ такими терактами не запугать, общество очень консолидировано. Общество готово продолжать сражаться. Наши противники увидели, что теракт цели не достиг», – заявил Лосев.

Он также добавил, что второй вывод – теракты являются оружием подлых и слабых. Бесчеловечность того, что происходило в «Крокусе», подлость, с которой было организовано нападение, доказывают, что в его организации принимали участие разведывательные центры нескольких стран. Каких именно, совсем скоро станет известно, расследование продолжается и вскоре у российских органов обеспечения безопасности будет вся необходимая информация.