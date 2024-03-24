Полковник в отставке и военный эксперт Бахтиер Рахмонов высказал свою точку зрения относительно того, как исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» были завербованы. По его словам, боевиков завербовали в Душамбе в посольстве Украины. Комментарий эксперта приводит РИА Новости.

Как отметил Рахмонов, на официальной странице дипломатического ведомства в Таджикистане за несколько недель до теракта в «Крокусе» было размещено объявление по поиску наемников, якобы для участия в боевых действиях на Украине. Но по факту был поиск наемных убийц. По словам эксперта, по всей вероятности, исполнители теракта в Москве позвонили по размещенным в публикации номерам.

«Работу по вербовке иностранцев возглавлял чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов – экс-председатель Внешней разведки при Зеленском», – подчеркнул Рахмонов.

Эксперт отметил, что украинской стороне терактом в «Крокусе» необходимо было добиться, чтобы «множество мирных граждан погибло» и «разожглась межнациональная рознь».